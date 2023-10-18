В Японии придумали правило пяти секунд для снижения риска заболевания COVID-19
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Исследование на эту тему провели сотрудники из университета Цукубы и Международного Тихоокеанского университета.
Результаты их работ опубликовал Scientific Reports.
Речь в исследовании идёт в том числе и о коронавирусной инфекции.
Принятие мер предосторожности в первые пять секунд контакта с больным существенно минимизируют риск заражения, считают эксперты.
Риск заражения вирусом при этом значительно снижается в вентилируемых помещениях по сравнению с невентилируемыми.