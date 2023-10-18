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В Японии придумали правило пяти секунд для снижения риска заболевания COVID-19

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Японские специалисты выяснили, что пик заражения заболеваниями воздушно-капельным путём приходится на первые пять секунд после встречи с источником заражения.
В Японии придумали правило пяти секунд для снижения риска заболевания COVID-19
  • Gettyimages.ru

Исследование на эту тему провели сотрудники из университета Цукубы и Международного Тихоокеанского университета.

Результаты их работ опубликовал Scientific Reports.

Речь в исследовании идёт в том числе и о коронавирусной инфекции.

Принятие мер предосторожности в первые пять секунд контакта с больным существенно минимизируют риск заражения, считают эксперты.

Риск заражения вирусом при этом значительно снижается в вентилируемых помещениях по сравнению с невентилируемыми.

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