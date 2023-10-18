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США и Евросоюз спонсировали производство военных броневиков для Палестины

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RT
Как стало известно RT, в 2022 году США проспонсировали покупку для Палестины шести бронированных внедорожников «Аль-Джавад» и девяти легкобронированных джипов «Аль-Маха». Ранее Вашингтон и Брюссель оплатили в рамках программ международной помощи производство в Иордании 11 аналогичных внедорожников и отправку их военным Палестины.
США и Евросоюз спонсировали производство военных броневиков для Палестины
  • РИА Новости

Бронемашины представляют собой военный спецтранспорт с возможностью размещения на крыше оружия и вместимостью до десяти бойцов каждая. 

Подробности сделок RT получил из анализа данных портала госзакупок США и международной базы поставок вооружений Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI). 

Из представленной на данных ресурсах информации, в частности, следует, что на поставку Палестине бронетехники в 2022 году Вашингтон потратил $2,3 млн. 

Сделка была проведена при посредничестве посольства США в Израиле. Автомобили произвели на Иорданском заводе легкобронированной техники (JLVM), который выступает исполнителем заказа. 

Перед этим, в 2016 и 2019 годах, Соединённые Штаты и Евросоюз в рамках программ международной помощи оплатили производство на заводе в Иордании 11 аналогичных внедорожников и отправку их Палестине. 

Общая сумма трат по сделкам, таким образом, составила $4,2 млн. 

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