США и Евросоюз спонсировали производство военных броневиков для Палестины
- РИА Новости
Бронемашины представляют собой военный спецтранспорт с возможностью размещения на крыше оружия и вместимостью до десяти бойцов каждая.
Подробности сделок RT получил из анализа данных портала госзакупок США и международной базы поставок вооружений Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI).
Из представленной на данных ресурсах информации, в частности, следует, что на поставку Палестине бронетехники в 2022 году Вашингтон потратил $2,3 млн.
Сделка была проведена при посредничестве посольства США в Израиле. Автомобили произвели на Иорданском заводе легкобронированной техники (JLVM), который выступает исполнителем заказа.
Перед этим, в 2016 и 2019 годах, Соединённые Штаты и Евросоюз в рамках программ международной помощи оплатили производство на заводе в Иордании 11 аналогичных внедорожников и отправку их Палестине.
Общая сумма трат по сделкам, таким образом, составила $4,2 млн.