Более 60 человек пострадали в ходе антиизраильских митингов в Стамбуле
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Об этом сообщили в администрации провинции Стамбул.
«Группа наших граждан, собравшихся перед зданием генерального консульства Израиля в Стамбуле в знак протеста против израильских бомбардировок мирного населения Газы, предприняла действия по проникновению в здание консульства и атаковала наши силы безопасности», — говорится в заявлении.
В результате протестов пострадали 63 человека, включая 43 сотрудника полиции, пять человек были задержаны.
Ранее сообщалось, что во время пропалестинской акции в Берлине пострадали 24 полицейских.