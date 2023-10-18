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Более 60 человек пострадали в ходе антиизраильских митингов в Стамбуле

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По меньшей мере 63 человека пострадали во время акции протеста возле генконсульства Израиля в Стамбуле.
Более 60 человек пострадали в ходе антиизраильских митингов в Стамбуле
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в администрации провинции Стамбул.

«Группа наших граждан, собравшихся перед зданием генерального консульства Израиля в Стамбуле в знак протеста против израильских бомбардировок мирного населения Газы, предприняла действия по проникновению в здание консульства и атаковала наши силы безопасности», — говорится в заявлении.

В результате протестов пострадали 63 человека, включая 43 сотрудника полиции, пять человек были задержаны.

Ранее сообщалось, что во время пропалестинской акции в Берлине пострадали 24 полицейских.

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