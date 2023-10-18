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Министр обороны Британии не ответил на вопрос о позиции США по оккупации Газы

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Глава Минобороны Британии Грант Шэппс не стал отвечать на вопрос о том, согласен ли он с позицией американского лидера Джо Байдена, который считает, что оккупация Израилем сектора Газа стала бы большой ошибкой.
Министр обороны Британии не ответил на вопрос о позиции США по оккупации Газы
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Politico.

По его словам, суждения о том, как именно операция будет проводиться, остаются за Израилем.

При этом Шэппс не ответил на вопрос, согласен ли он с позицией Байдена по оккупации Газы, и отметил, что не хочет давать Израилю конкретных советов по поводу того, какой должна быть военная операция.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой.

Газета The Times of Israel сообщила, что США в последние дни оказывают давление на Израиль, требуя конкретизировать его стратегию после предполагаемого «свержения» ХАМАС в секторе Газа.

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