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Путин пожелал Китаю дальнейших успехов в реализации планов развития

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Президент России Владимир Путин пожелал Китаю дальнейших успехов в реализации планов развития.

Об этом он сказал во время открытия Третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» в Пекине.

Также российский лидер отметил, что у Китая получается то, «на что было трудно рассчитывать».

«При таких глобальных размерах, которые были инициированы председателем КНР 10 лет назад, откровенно говоря, трудно рассчитывать на то, что всё получится. У наших китайских друзей получается», — сказал Путин.

Также он заявил, что Россия и Китай разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству.

Кроме того, российский президент пригласил страны к сотрудничеству по Северному морскому пути.

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