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Белый дом: Байден заверит руководство Израиля в готовности оказать военную помощь

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден заверит руководство Израиля в готовности удовлетворить потребности страны в военной помощи.

Об этом информирует ТАСС.

«Байден, разумеется, спросит премьер-министра и членов его военного кабинета, что им нужно с точки зрения военной помощи», — передаёт агентство слова Кирби.

При этом он отметил, что Вашингтон сделает всё, что в его силах, чтобы удовлетворить эти потребности.

Ранее стало известно, что Байден посетит Израиль 18 октября.

Позже в NYT заявили, что визит Байдена в Израиль чреват рисками для его безопасности.

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