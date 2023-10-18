Белый дом: Байден заверит руководство Израиля в готовности оказать военную помощь
Об этом информирует ТАСС.
«Байден, разумеется, спросит премьер-министра и членов его военного кабинета, что им нужно с точки зрения военной помощи», — передаёт агентство слова Кирби.
При этом он отметил, что Вашингтон сделает всё, что в его силах, чтобы удовлетворить эти потребности.
Ранее стало известно, что Байден посетит Израиль 18 октября.
Позже в NYT заявили, что визит Байдена в Израиль чреват рисками для его безопасности.