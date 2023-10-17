Шольц: задачей ФРГ является обеспечение существования и безопасности Израиля
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Об этом Шольц сказал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Безопасность Израиля и его граждан является парадигмой государственной политики Германии», — цитирует его ТАСС.
По словам Шольца, Германия до сих пор несёт перед Израилем ответственность за холокост в годы Второй мировой войны.
Именно поэтому главное для Германии сейчас — обеспечить безопасность Израиля, резюмировал политик.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что восемь немцев находятся в плену у ХАМАС.