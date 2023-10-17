ООН: 15 сотрудников БАПОР погибли в зоне палестино-израильского конфликта

В ходе эскалации палестино-израильского конфликта погибли 15 сотрудников Ближневосточного агентства ООН.

«15 сотрудников БАПОР... убиты», — приводятся слова помощника Генсека всемирной организации по гуманитарным вопросам, заместителя координатора чрезвычайной помощи Джойс Мсуи в соцсети X (бывшая Twitter).

Она подчеркнула, что пять человек из Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца также стали жертвами конфликта.

Ранее в БАПОР приняли решение перевести свой оперативный штаб в секторе Газа на юг анклава.