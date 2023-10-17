ООН: 15 сотрудников БАПОР погибли в зоне палестино-израильского конфликта
- AFP
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«15 сотрудников БАПОР... убиты», — приводятся слова помощника Генсека всемирной организации по гуманитарным вопросам, заместителя координатора чрезвычайной помощи Джойс Мсуи в соцсети X (бывшая Twitter).
Она подчеркнула, что пять человек из Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца также стали жертвами конфликта.
Ранее в БАПОР приняли решение перевести свой оперативный штаб в секторе Газа на юг анклава.