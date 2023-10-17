Путин заявил о росте товарооборота с Вьетнамом более чем на 6% за полгода

Президент России Владимир Путин сообщил о росте товарооборота с Вьетнамом более чем на 6% за первые полгода 2023-го.

«Рост составил за первые шесть месяцев текущего года шесть с лишним процентов», — сказал он на встрече с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

По словам Путина, для развития торговых связей работает смешанная правительственная комиссия обеих стран.

Он также назвал дружескими отношения России и Вьетнама.

Путин попросил передать наилучшие пожелания генеральному секретарю Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу.

Ранее сообщалось, что Путин проведёт в КНР двусторонние встречи с иностранными партнёрами.