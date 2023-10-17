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Путин заявил о росте товарооборота с Вьетнамом более чем на 6% за полгода

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Президент России Владимир Путин сообщил о росте товарооборота с Вьетнамом более чем на 6% за первые полгода 2023-го.
Путин заявил о росте товарооборота с Вьетнамом более чем на 6% за полгода
  • РИА Новости

«Рост составил за первые шесть месяцев текущего года шесть с лишним процентов», — сказал он на встрече с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

По словам Путина, для развития торговых связей работает смешанная правительственная комиссия обеих стран.

Он также назвал дружескими отношения России и Вьетнама.

Путин попросил передать наилучшие пожелания генеральному секретарю Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу.

Ранее сообщалось, что Путин проведёт в КНР двусторонние встречи с иностранными партнёрами.

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