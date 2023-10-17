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Армия Израиля ликвидировала четырёх пытавшихся проникнуть в страну из Ливана

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Армия обороны Израиля сообщила, что ликвидировала четырёх человек, пытавшихся проникнуть в страну из Ливана.
Армия Израиля ликвидировала четырёх пытавшихся проникнуть в страну из Ливана
  • AP

«Некоторое время назад силы наблюдения ЦАХАЛ предотвратили попытку проникновения в Израиль отряда террористов», — говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Отмечается, что несколько человек приблизились к заграждениям и попытались заложить взрывчатку.

Израильские военные нанесли по ним удар, в результате четыре человека были ликвидированы.

Накануне армия Израиля нанесла очередные удары по объектам и военной инфраструктуре «Хезболла» в Ливане в ответ на обстрел Израиля.

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