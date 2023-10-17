Пушков: США могут столкнуться с проблемами при поддержке Украины и Израиля
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Пушкова, Байден «самонадеянно» заявил, что США могут справляться одновременно и с ближневосточным, и с украинским кризисами.
«Посмотрим, куда это заведёт его и США вместе с ним в предвыборный год», — написал сенатор.
Ранее Байден заявил, что США способны одновременно поддерживать Украину и Израиль.
Позже в ABC News отметили, что подходы США к конфликтам на Украине и в Израиле разительно отличаются.