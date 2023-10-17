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Пушков: США могут столкнуться с проблемами при поддержке Украины и Израиля

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что ряд факторов может серьёзно повлиять на возможности США одновременно справляться с кризисами в Израиле и на Украине.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Пушкова, Байден «самонадеянно» заявил, что США могут справляться одновременно и с ближневосточным, и с украинским кризисами.

«Посмотрим, куда это заведёт его и США вместе с ним в предвыборный год», — написал сенатор.

Ранее Байден заявил, что США способны одновременно поддерживать Украину и Израиль.

Позже в ABC News отметили, что подходы США к конфликтам на Украине и в Израиле разительно отличаются.

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