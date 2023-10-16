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Число погибших при израильских обстрелах жителей Газы достигло 2837

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Число погибших в секторе Газа в результате ударов израильской армии по региону возросло до 2837.
Число погибших при израильских обстрелах жителей Газы достигло 2837
  • AP
  • © Hatem Ali

Об этом Министерство здравоохранения Палестины написало в своих соцсетях.

«Число убитых при бомбардировках и обстрелах израильских сил сектора Газа увеличилось до 2778», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что ещё 59 человек погибли на Западном берегу Иордана.

Около 10 тыс. человек получили ранения.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной уже привело к гибели более 4 тыс. человек.

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