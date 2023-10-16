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Bild: в Германии массово срывают и повреждают израильские флаги

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В Германии во многих городах за прошедшие дни были сорваны, украдены или повреждены израильские флаги, размещённые в знак солидарности на разных зданиях.
Bild: в Германии массово срывают и повреждают израильские флаги
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

Об этом информирует издание Bild.

Отмечается, что за прошедшую неделю случаи вандализма с израильским флагом зафиксированы у ратуш или администраций Эрфурта, Берлина, Крефельда и Мёрса, у собора в Штральзунде, а также здания МВД в Шверине.

Кроме того, факты кражи флагов зафиксированы в городах Виттен и Реклингхаузен.

Отмечается, что, помимо попыток сорвать или украсть флаги, их также сжигали.

Ранее стало известно, что во время пропалестинской акции в Берлине пострадали 24 полицейских.

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