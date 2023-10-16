Bild: в Германии массово срывают и повреждают израильские флаги
- AFP
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Об этом информирует издание Bild.
Отмечается, что за прошедшую неделю случаи вандализма с израильским флагом зафиксированы у ратуш или администраций Эрфурта, Берлина, Крефельда и Мёрса, у собора в Штральзунде, а также здания МВД в Шверине.
Кроме того, факты кражи флагов зафиксированы в городах Виттен и Реклингхаузен.
Отмечается, что, помимо попыток сорвать или украсть флаги, их также сжигали.
Ранее стало известно, что во время пропалестинской акции в Берлине пострадали 24 полицейских.