В ХАМАС заявили о ракетном ударе по Тель-Авиву

Боевое крыло движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву.

«Бригады Кассама» обстреливают Тель-Авив ракетами в ответ на нападения на мирных жителей», — говорится в сообщении.

Ранее боевое крыло ХАМАС заявило об ударах по оккупированным Израилем плотинам.