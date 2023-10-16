В ХАМАС заявили о ракетном ударе по Тель-Авиву
Боевое крыло движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву.
- Gettyimages.ru
- © Cultura RM Exclusive/Laura Arsie
«Бригады Кассама» обстреливают Тель-Авив ракетами в ответ на нападения на мирных жителей», — говорится в сообщении.
Ранее боевое крыло ХАМАС заявило об ударах по оккупированным Израилем плотинам.
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