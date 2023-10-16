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Россия внесла в СБ ООН проект резолюции в связи с обострением вокруг Израиля

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Россия внесла в Совбез ООН проект гуманитарной резолюции в связи с обострением палестино-израильского конфликта.
Россия внесла в СБ ООН проект резолюции в связи с обострением вокруг Израиля
  • globallookpress.com
  • © Chuck Kennedy/U.S State

«По линии Совета Безопасности ООН нами внесён проект резолюции, сфокусированный на гуманитарных вопросах», — сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе совещания по оперативным вопросам с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, на США лежит главная ответственность за кризис, поскольку они пытались на протяжении долгих лет монополизировать урегулирование ситуации.

Ранее Рябков заявил, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению.

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