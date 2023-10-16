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США не видят признаков, что «Хезболла» может открыть второй фронт против Израиля

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Соединённые Штаты к настоящему моменту не видят признаков того, что ливанское движение «Хезболла» может открыть второй фронт против Израиля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
США не видят признаков, что «Хезболла» может открыть второй фронт против Израиля
  • AFP
  • © JACK GUEZ

«Мы не видели твёрдых указаний того, что движение «Хезболла»… действительно решило открыть второй фронт против ЦАХАЛ», — цитирует его ТАСС.

По словам Кирби, Вашингтон пристально следит за намерением любого движения открыть второй фронт против израильской армии.

Он добавил, что отправка США военных ресурсов в регион нацелена на то, чтобы дать понять любому, что не следует вмешиваться в палестино-израильский конфликт.

Ранее израильские военные нанесли новый удар по инфраструктуре «Хезболлы» на территории Ливана.

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