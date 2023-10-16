«Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» заявили об обстреле солдат в Кфар-Аза

Боевое крыло движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявило об обстреле солдат в кибуце Кфар-Аза.

«Бригады Аль-Кассам» обстреляли из миномётов скопление солдат в Кфар-Аза», — сообщает боевое крыло в Telegram.

Ранее боевое крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило об ударах по оккупированным Израилем плотинам.