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Японский Fujitsu начал процесс ликвидации российского бизнеса

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Компания Fujitsu запустила процесс ликвидации бизнеса в России.
Японский Fujitsu начал процесс ликвидации российского бизнеса
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

Отмечается, что компания приостановила прямые поставки продукции после начала СВО на Украине, но до сих пор не сообщала о полном уходе с российского рынка. 

Уточняется, что дата ликвидации назначена на 15 августа 2024 года.

9 октября холдинг VEON сообщил, что завершил выход из российского бизнеса, продав «ВымпелКом» (управляет брендом «Билайн») местному топ-менеджменту во главе с гендиректором Александром Торбаховым.

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