Японский Fujitsu начал процесс ликвидации российского бизнеса
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.
Отмечается, что компания приостановила прямые поставки продукции после начала СВО на Украине, но до сих пор не сообщала о полном уходе с российского рынка.
Уточняется, что дата ликвидации назначена на 15 августа 2024 года.
9 октября холдинг VEON сообщил, что завершил выход из российского бизнеса, продав «ВымпелКом» (управляет брендом «Билайн») местному топ-менеджменту во главе с гендиректором Александром Торбаховым.