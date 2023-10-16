Японский Fujitsu начал процесс ликвидации российского бизнеса

Компания Fujitsu запустила процесс ликвидации бизнеса в России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

Отмечается, что компания приостановила прямые поставки продукции после начала СВО на Украине, но до сих пор не сообщала о полном уходе с российского рынка.

Уточняется, что дата ликвидации назначена на 15 августа 2024 года.

9 октября холдинг VEON сообщил, что завершил выход из российского бизнеса, продав «ВымпелКом» (управляет брендом «Билайн») местному топ-менеджменту во главе с гендиректором Александром Торбаховым.