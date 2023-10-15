США не исключают использования армии для освобождения американцев в Газе
- AP
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«Нет никаких планов или намерений отправлять наши войска для участия в конфликте между Израилем и ХАМАС», — приводит РИА Новости слова Кирби в эфире телеканала Fox News.
Он отметил, что не исключает никаких вариантов действий в вопросе вызволения граждан США.
Ранее пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова заявила, что по меньшей мере один россиянин, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС.