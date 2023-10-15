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Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане убиты не менее восьми украинских наёмников

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В ходе перестрелки на военной базе Вади Сейдна в Хартуме погибли восемь украинских наёмников.
Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане убиты не менее восьми украинских наёмников
  • AFP

Об этом сообщает новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni, пишет РИА Новости.

«Вооружённое столкновение вспыхнуло между военнослужащими Вооружённых сил Судана и украинским личным составом», — говорится в сообщении.

Также погибли десять суданцев.

В начале октября сообщалось, что по меньшей мере шесть мирных жителей погибли и ещё десять получили ранения в результате артиллерийского обстрела в суданском городе Северный Хартум.

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