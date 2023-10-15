Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане убиты не менее восьми украинских наёмников
- AFP
Об этом сообщает новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni, пишет РИА Новости.
«Вооружённое столкновение вспыхнуло между военнослужащими Вооружённых сил Судана и украинским личным составом», — говорится в сообщении.
Также погибли десять суданцев.
В начале октября сообщалось, что по меньшей мере шесть мирных жителей погибли и ещё десять получили ранения в результате артиллерийского обстрела в суданском городе Северный Хартум.