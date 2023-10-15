FT: ХАМАС согласно освободить пленных при остановке Израилем бомбардировок Газы

ХАМАС согласно освободить пленных при условии остановки Израилем обстрелов Газы.

Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источник.

Как отмечается в материале, Катар и Соединённые Штаты пытаются завершить подготовку соглашения по освобождению мирных жителей, захваченных движением ХАМАС.

Как уточнил источник издания, вероятно, ХАМАС готов освободить пленных, но заявляет, что не может это сделать, пока продолжаются бомбардировки.

10 октября сообщалось, что вопрос касательно израильских пленных подниматься не будет, пока не завершится операция ХАМАС «Потоп Аль-Аксы».

11 октября корреспондент RT Arabic Максим аль-Тури заявил, что палестинское радикальное движение ХАМАС освободило из плена женщину с двумя детьми.