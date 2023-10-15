Узнать больше

Армия Израиля сообщила об обстреле населённого пункта Штула на севере страны

Короткая ссылка
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обстреле населённого пункта Штула на севере государства близ границы с Ливаном.
Армия Израиля сообщила об обстреле населённого пункта Штула на севере страны
  • AP
  • © Petros Giannakouris

«Поступило сообщение о стрельбе в населённом пункте Штула», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество погибших в секторе Газа из-за бомбардировок Израиля превысило 2,3 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить