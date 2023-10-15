Армия Израиля сообщила об обстреле населённого пункта Штула на севере страны

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обстреле населённого пункта Штула на севере государства близ границы с Ливаном.

AP

© Petros Giannakouris

«Поступило сообщение о стрельбе в населённом пункте Штула», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что количество погибших в секторе Газа из-за бомбардировок Израиля превысило 2,3 тыс. человек.