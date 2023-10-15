Узнать больше

Посол МИД Бурмистров: Москва не нарушает санкции СБ ООН в отношении Пхеньяна

Короткая ссылка
Посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров заявил, что Москва не нарушает санкции Совбеза ООН в отношении КНДР.
Посол МИД Бурмистров: Москва не нарушает санкции СБ ООН в отношении Пхеньяна
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

«Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии СБ ООН», — отметил посол.

При этом, по его словам, российская сторона категорически против введения новых ограничительных мер.

17 сентября российский посол в КНДР Александр Мацегор сообщил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын остался доволен поездкой в Россию, Москва и Пхеньян обширно развивают сотрудничество.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить