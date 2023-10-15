Посол МИД Бурмистров: Москва не нарушает санкции СБ ООН в отношении Пхеньяна
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Об этом пишет РИА Новости.
«Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии СБ ООН», — отметил посол.
При этом, по его словам, российская сторона категорически против введения новых ограничительных мер.
17 сентября российский посол в КНДР Александр Мацегор сообщил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын остался доволен поездкой в Россию, Москва и Пхеньян обширно развивают сотрудничество.