Посол МИД Бурмистров: Москва не нарушает санкции СБ ООН в отношении Пхеньяна

Посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров заявил, что Москва не нарушает санкции Совбеза ООН в отношении КНДР.

Об этом пишет РИА Новости.

«Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии СБ ООН», — отметил посол.

При этом, по его словам, российская сторона категорически против введения новых ограничительных мер.

17 сентября российский посол в КНДР Александр Мацегор сообщил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын остался доволен поездкой в Россию, Москва и Пхеньян обширно развивают сотрудничество.