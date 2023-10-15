МИД КНР: действия Израиля вышли за рамки самообороны
Об этом пишет РИА Новости.
По словам китайского дипломата, Израилю следует прекратить «коллективное наказание» жителей сектора Газы.
«Китай выступает против и осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению», — сказал Ван И.
Министр добавил, что они идут вразрез с человеческой совестью и нарушают основные нормы международного права.
Также Ван И заявил, что существует риск выхода палестино-израильского конфликта из-под контроля.
Ранее на сотрудника посольства Израиля в Пекине напали с ножом.