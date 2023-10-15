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МИД КНР: действия Израиля вышли за рамки самообороны

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Глава МИД КНР Ван И заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам китайского дипломата, Израилю следует прекратить «коллективное наказание» жителей сектора Газы.

«Китай выступает против и осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению», — сказал Ван И.

Министр добавил, что они идут вразрез с человеческой совестью и нарушают основные нормы международного права.

Также Ван И заявил, что существует риск выхода палестино-израильского конфликта из-под контроля.

Ранее на сотрудника посольства Израиля в Пекине напали с ножом.

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