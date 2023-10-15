NYT: армия Израиля перенесла начало наземной операции из-за погоды
Такое заявление было опубликовано в New York Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей Армии обороны Израиля.
Отмечается, что одной из причин стала облачность, которая, по данным газеты, затруднила бы израильским пилотам и операторам БПЛА обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха.
Ранее Иран сообщил Израилю, что может вмешаться при начале наземной операции.
Также американский журналист Сеймур Херш заявил, что Израиль планирует атаку Газы авиационными бомбами JDAM 15-16 октября, что приведёт к полному уничтожению города.