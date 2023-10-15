Херш: Израиль убеждает Катар вместе с Египтом создать лагерь для беженцев

Израиль пытается убедить Катар присоединиться к Египту для финансирования лагеря на миллион или более беженцев из сектора Газа.

Такое мнение выразил американский журналист Сеймур Херш, пишет Substack.

«Израиль пытается убедить Катар… присоединиться к Египту в финансировании палаточного городка для миллиона или более беженцев, ожидающих на границе», — говорится в публикации.

Также, по словам Херша, Израиль планирует атаку Газы авиабомбами JDAM для уничтожения города.

Ранее Иран сообщил Израилю, что может вмешаться при начале наземной операции.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой указал на важность следования «закону войны» в связи с ухудшающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа.