Узнать больше

Херш: Израиль убеждает Катар вместе с Египтом создать лагерь для беженцев

Короткая ссылка
Израиль пытается убедить Катар присоединиться к Египту для финансирования лагеря на миллион или более беженцев из сектора Газа.

Такое мнение выразил американский журналист Сеймур Херш, пишет Substack

«Израиль пытается убедить Катар… присоединиться к Египту в финансировании палаточного городка для миллиона или более беженцев, ожидающих на границе», — говорится в публикации.

Также, по словам Херша, Израиль планирует атаку Газы авиабомбами JDAM для уничтожения города.

Ранее Иран сообщил Израилю, что может вмешаться при начале наземной операции.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой указал на важность следования «закону войны» в связи с ухудшающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить