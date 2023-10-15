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РИА Новости сообщило о взрывах в районе сирийского аэропорта Алеппо

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Сильные взрывы слышны в районе сирийского аэропорта Алеппо. Об этом сообщили РИА Новости очевидцы.

Агентство не приводит подробности происходящего.

«Сильные взрывы раздаются у международного аэропорта Алеппо», — сказал собеседник.

12 октября SANA сообщило, что аэропорты Дамаска и Алеппо оказались закрыты после того, как израильская авиация нанесла по этим объектам воздушные удары.

После этого израильское издание Ynet со ссылкой на источник писало, что самолёт главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна вернулся обратно в Тегеран в связи с атакой авиации Израиля.

Как заявил затем МИД России, Израиль, нанеся авиаудары по аэропортам Сирии, грубо нарушил сирийский суверенитет и базовые нормы международного права. Такие действия на фоне палестино-израильского конфликта крайне опасны, они могут спровоцировать вооружённую эскалацию в масштабах всего региона, заявили в Москве.

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