Боевое крыло ХАМАС заявило, что ведёт обстрел Тель-Авива
Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявило об обстреле Тель-Авива в ответ на израильские удары по мирным жителям в секторе Газа.
- AFP
Об этом информирует пресс-служба боевого крыла ХАМАС.
«Бригады аль-Кассама» обстреливают Тель-Авив ракетами», — говорится в сообщении.
13 октября Боевое крыло ХАМАС заявило о пуске ракет в сторону Тель-Авива.
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