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Боевое крыло ХАМАС заявило, что ведёт обстрел Тель-Авива

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Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявило об обстреле Тель-Авива в ответ на израильские удары по мирным жителям в секторе Газа.
Боевое крыло ХАМАС заявило, что ведёт обстрел Тель-Авива
  • AFP

Об этом информирует пресс-служба боевого крыла ХАМАС.

«Бригады аль-Кассама» обстреливают Тель-Авив ракетами», — говорится в сообщении.

13 октября Боевое крыло ХАМАС заявило о пуске ракет в сторону Тель-Авива.

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