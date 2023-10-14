Боевое крыло ХАМАС заявило, что ведёт обстрел Тель-Авива

Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявило об обстреле Тель-Авива в ответ на израильские удары по мирным жителям в секторе Газа.

AFP

Об этом информирует пресс-служба боевого крыла ХАМАС. «Бригады аль-Кассама» обстреливают Тель-Авив ракетами», — говорится в сообщении. 13 октября Боевое крыло ХАМАС заявило о пуске ракет в сторону Тель-Авива.