Шеф ближневосточного бюро RT попала под слезоточивый газ в Иерусалиме

Шеф ближневосточного бюро RT Мария Финошина попала под слезоточивый газ в ходе рейда израильских силовиков в арабском квартале Иерусалима.

«Мы находимся в квартале Вади аль-Джоз в восточной части Иерусалима — в арабской. Как видите, сюда стягиваются силы израильской полиции, в том числе грузовик с канализационной водой, водомёт, с помощью которого будут подавлять протестующих», — сказала Финошина в эфире.

Она отметила, что рейд в квартале проводили израильские военные.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате падения ракеты в городе Бейт-Шемеш в иерусалимском округе.