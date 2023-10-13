Дуров объяснил, почему администрация Telegram не удалила канал ХАМАС

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, почему администрация мессенджера не удаляет канал палестинского движения ХАМАС. По его словам, решение проблем, связанных с войной, «редко бывает очевидным». Дуров напомнил, что ранее палестинцы использовали мессенджер, чтобы предупредить мирных жителей израильского Ашкелона о необходимости покинуть район перед ракетными ударами.

«На этой неделе ХАМАС использовал Telegram, чтобы предупредить мирных жителей Ашкелона о необходимости покинуть этот район перед ракетными ударами. Поможет ли закрытие их канала спасти жизни или поставит под угрозу ещё больше жизней?» — сказал Дуров.

Он добавил, что подобные сложные ситуации требуют тщательного рассмотрения, при котором также следует учитывать различия между социальными платформами.

13 октября ХАМАС сообщило о запуске 150 ракет в сторону израильского города Ашкелон.