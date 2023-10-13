Дуров объяснил, почему администрация Telegram не удалила канал ХАМАС
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«На этой неделе ХАМАС использовал Telegram, чтобы предупредить мирных жителей Ашкелона о необходимости покинуть этот район перед ракетными ударами. Поможет ли закрытие их канала спасти жизни или поставит под угрозу ещё больше жизней?» — сказал Дуров.
Он добавил, что подобные сложные ситуации требуют тщательного рассмотрения, при котором также следует учитывать различия между социальными платформами.
13 октября ХАМАС сообщило о запуске 150 ракет в сторону израильского города Ашкелон.