РИА Новости: оба сухогруза с зерном повреждены после аварии в Мраморном море

Оба сухогруза с зерном, которые столкнулись в Мраморном море, получили повреждения, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

Собеседник рассказал, что 122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH, который направлялся из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся с сухогрузом ASOMATOS длиной 169 м у острова Мармара.

Второе судно перевозило зерно из порта Кавказ в России в израильский Ашдод, пишет агентство.

Никто не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано, отметил собеседник.

Первое судно ходит под флагом Коморских Островов, второе — под флагом Панамы.

Как стало известно ранее, вышедшее из российского порта судно ASOMATOS перевозило 25 тыс. т зерна.