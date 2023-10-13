Узнать больше

РИА Новости: оба сухогруза с зерном повреждены после аварии в Мраморном море

Короткая ссылка
Оба сухогруза с зерном, которые столкнулись в Мраморном море, получили повреждения, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
РИА Новости: оба сухогруза с зерном повреждены после аварии в Мраморном море
  • Gettyimages.ru

Собеседник рассказал, что 122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH, который направлялся из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся с сухогрузом ASOMATOS длиной 169 м у острова Мармара.

Второе судно перевозило зерно из порта Кавказ в России в израильский Ашдод, пишет агентство.

Никто не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано, отметил собеседник.

Первое судно ходит под флагом Коморских Островов, второе — под флагом Панамы.

Как стало известно ранее, вышедшее из российского порта судно ASOMATOS перевозило 25 тыс. т зерна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить