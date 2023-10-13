РИА Новости: оба сухогруза с зерном повреждены после аварии в Мраморном море
- Gettyimages.ru
Собеседник рассказал, что 122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH, который направлялся из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся с сухогрузом ASOMATOS длиной 169 м у острова Мармара.
Второе судно перевозило зерно из порта Кавказ в России в израильский Ашдод, пишет агентство.
Никто не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано, отметил собеседник.
Первое судно ходит под флагом Коморских Островов, второе — под флагом Панамы.
Как стало известно ранее, вышедшее из российского порта судно ASOMATOS перевозило 25 тыс. т зерна.