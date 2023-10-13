Глава МИД Норвегии не поддержала израильскую блокаду сектора Газа

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд осудила блокаду сектора Газа, которую объявил Израиль, говорится в опубликованном на сайте дипведомства заявлении.

Она назвала неприемлемыми введение полной блокады и остановку доступа к электричеству, воде, еде и другим товарам, которые необходимы мирному населению для выживания.

Также министр заявила об озабоченности касательно обострения конфликта и подчеркнула, что все меры по обороне Израиля должны быть «необходимыми и целесообразными, как требует международное право».

Ранее сообщалось, что топливо электростанции в секторе Газа закончится через 10—12 часов.