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Глава МИД Норвегии не поддержала израильскую блокаду сектора Газа

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Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд осудила блокаду сектора Газа, которую объявил Израиль, говорится в опубликованном на сайте дипведомства заявлении.
Глава МИД Норвегии не поддержала израильскую блокаду сектора Газа
  • Gettyimages.ru

Она назвала неприемлемыми введение полной блокады и остановку доступа к электричеству, воде, еде и другим товарам, которые необходимы мирному населению для выживания.

Также министр заявила об озабоченности касательно обострения конфликта и подчеркнула, что все меры по обороне Израиля должны быть «необходимыми и целесообразными, как требует международное право».

Ранее сообщалось, что топливо электростанции в секторе Газа закончится через 10—12 часов.

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