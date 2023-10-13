Глава МИД Норвегии не поддержала израильскую блокаду сектора Газа
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Она назвала неприемлемыми введение полной блокады и остановку доступа к электричеству, воде, еде и другим товарам, которые необходимы мирному населению для выживания.
Также министр заявила об озабоченности касательно обострения конфликта и подчеркнула, что все меры по обороне Израиля должны быть «необходимыми и целесообразными, как требует международное право».
Ранее сообщалось, что топливо электростанции в секторе Газа закончится через 10—12 часов.