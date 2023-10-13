Матвиенко встретилась с индийским премьером Моди в Нью-Дели

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились на полях парламентского форума G20 в Нью-Дели, говорится в заявлении пресс-службы Совфеда.

В обращении к участникам саммита Моди назвал мероприятие большим и важным событием.

«Этот форум для нас — замечательная возможность воспеть человека и его силу воли. Вы, как никто, понимаете важность того, что парламент является главным местом для дискуссий. Чем выше участие населения в принятии решений, тем эффективнее ваша работа», — заявил он.

Матвиенко также пообщалась с председателем Национального совета провинций ЮАР Амосом Масондо, председателем Национальной ассамблеи ЮАР Танди Модисе, председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Саидом Гоббашем, а также с председателем Совета народных представителей Индонезии Пуаном Махарани.

Сообщается, что российское федеральное собрание на саммите также представляли первый зампред Совфеда Андрей Турчак, зампред Совфеда Константин Косачёв и депутаты Госдумы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств СНГ.