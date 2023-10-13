Путин и президент Таджикистана Рахмон начали встречу в Бишкеке

Российский лидер Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон начали встречу в Бишкеке.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Путин прилетел в Киргизию, где встретится с коллегами по СНГ и примет участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.

12 октября Путин провёл встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.