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Путин и президент Таджикистана Рахмон начали встречу в Бишкеке

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Российский лидер Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон начали встречу в Бишкеке.
Путин и президент Таджикистана Рахмон начали встречу в Бишкеке
  • globallookpress.com
  • © Рахмон

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Путин прилетел в Киргизию, где встретится с коллегами по СНГ и примет участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.

12 октября Путин провёл встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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