Путин и президент Таджикистана Рахмон начали встречу в Бишкеке
Российский лидер Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон начали встречу в Бишкеке.
- globallookpress.com
- © Рахмон
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Путин прилетел в Киргизию, где встретится с коллегами по СНГ и примет участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.
12 октября Путин провёл встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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