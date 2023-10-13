Армия Израиля снесла пиццерию из-за рекламы с фото заложницы ХАМАС

Армия Израиля с помощью бульдозера снесла на Западном берегу реки Иордан пиццерию, опубликовавшую рекламу, в которой использовалась фотография пожилой женщины, похищенной во время вторжения ХАМАС.

Об этом информирует Arutz Sheva.

Отмечается, что еврейские поселенцы были недовольны данным рекламным изображением и юристы потребовали закрыть пиццерию.

По информации радио, бульдозеры уничтожили фасад пиццерии, а хозяин заведения был задержан.

Местное командование объяснило, что кафе будет закрыто на пять месяцев за поддержку террористических действий.

Также Израиль заявил, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за сутки.

Также поступала информация, что армия Израиля нанесла удар по пяти местам расположения боевиков ХАМАС.