Число погибших военных Израиля с начала эскалации конфликта с ХАМАС достигло 245
В ходе эскалации вооружённого конфликта с палестинским радикальным движением ХАМАС погибли 245 израильских военных. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.
- AP
- © Ohad Zwigenberg
Об этом сообщила на своём сайте Армия обороны Израиля.
Ранее радиостанция Kan заявила, что количество погибших из-за эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля увеличилось до 1,3 тыс.
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