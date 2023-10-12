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Число погибших военных Израиля с начала эскалации конфликта с ХАМАС достигло 245

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В ходе эскалации вооружённого конфликта с палестинским радикальным движением ХАМАС погибли 245 израильских военных. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.
Число погибших военных Израиля с начала эскалации конфликта с ХАМАС достигло 245
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Об этом сообщила на своём сайте Армия обороны Израиля.

Ранее радиостанция Kan заявила, что количество погибших из-за эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля увеличилось до 1,3 тыс.

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