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Лавров и глава МИД Омана заявили о важности прекращения огня на Ближнем Востоке

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Омана Бадр бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди, в ходе которого стороны заявили о важности прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.
Лавров и глава МИД Омана заявили о важности прекращения огня на Ближнем Востоке
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Министры акцентировали необходимость принятия срочных мер в интересах скорейшего прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров», — говорится в заявлении.

Главы МИД призвали все заинтересованные стороны совместными усилиями обеспечить условия для налаживания диалога между Израилем и Палестиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что обе стороны палестино-израильского конфликта должны сохранять сдержанность.

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