Лавров и глава МИД Омана заявили о важности прекращения огня на Ближнем Востоке
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Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Министры акцентировали необходимость принятия срочных мер в интересах скорейшего прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров», — говорится в заявлении.
Главы МИД призвали все заинтересованные стороны совместными усилиями обеспечить условия для налаживания диалога между Израилем и Палестиной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что обе стороны палестино-израильского конфликта должны сохранять сдержанность.