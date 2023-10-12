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Путин пообещал обеспечить базу «Кант» в Киргизии самым современным вооружением

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Россия намерена обеспечить базу «Кант» на территории Киргизии самым современным оружием, а проблемы её военных будут решаться, сообщил российский президент Владимир Путин.

По его словам, деятельность базы осуществляется в привязке к целям ОДКБ, например, её летный состав был задействован и в специальной миссии Организации по восстановлению законности и правопорядка в Казахстане в январе прошлого года.

«Хотел бы заверить, что руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техникой и оборудованием, будем делать всё необходимое, чтобы решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих», — цитирует Путина Интерфакс.

Он подчеркнул, что размещённые в Киргизии российские военные с честью несут службу и успешно выполняют различные задачи, содействуя местным силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом и наркотрафиком.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Киргизию для встречи с коллегами по СНГ и участия в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.

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