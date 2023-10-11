Ракетный залп по израильским городам попал в прямой эфир RT Arabic

В прямой эфир RT Arabic попал ракетный залп по израильским городам, вероятно, произведённый бойцами палестинского движения ХАМАС.

Обстрел застала корреспондент Далия Наммари во время работы в израильском Сдероте, практически граничащем с Газой.

Видео опубликовала в своём Telegram-канале руководитель RT Arabic Майя Манна.

Как стало известно ранее, в ходе эскалации вооружённого конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС погибли как минимум девять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).