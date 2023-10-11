Ракетный залп по израильским городам попал в прямой эфир RT Arabic
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- © Hatem Moussa
Обстрел застала корреспондент Далия Наммари во время работы в израильском Сдероте, практически граничащем с Газой.
Видео опубликовала в своём Telegram-канале руководитель RT Arabic Майя Манна.
Как стало известно ранее, в ходе эскалации вооружённого конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС погибли как минимум девять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).