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Ракетный залп по израильским городам попал в прямой эфир RT Arabic

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В прямой эфир RT Arabic попал ракетный залп по израильским городам, вероятно, произведённый бойцами палестинского движения ХАМАС.
Ракетный залп по израильским городам попал в прямой эфир RT Arabic
  • AP
  • © Hatem Moussa

Обстрел застала корреспондент Далия Наммари во время работы в израильском Сдероте, практически граничащем с Газой.

Видео опубликовала в своём Telegram-канале руководитель RT Arabic Майя Манна.

Как стало известно ранее, в ходе эскалации вооружённого конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС погибли как минимум девять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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