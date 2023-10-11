Армия Израиля объявила закрытой зону вокруг Газы до окрестностей Ашкелона

Армия Израиля объявила закрытой зоной район вокруг сектора Газа до окрестностей Ашкелона.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на карту, распространённую пресс-службой израильской армии.

В израильской армии предупредили, что район расположения дивизии «Газа» объявлен закрытой военной зоной, а также подчеркнули, что въезд туда строго запрещён, представляет серьёзный риск для безопасности, а за нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Отмечается, что внутри закрытой военной зоны находится ряд населённых пунктов Израиля, в том числе города Сдерот и Нетивот.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия переходит к полномасштабному наступлению против движения ХАМАС.