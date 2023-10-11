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Армия Израиля объявила закрытой зону вокруг Газы до окрестностей Ашкелона

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Армия Израиля объявила закрытой зоной район вокруг сектора Газа до окрестностей Ашкелона.
Армия Израиля объявила закрытой зону вокруг Газы до окрестностей Ашкелона
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на карту, распространённую пресс-службой израильской армии.

В израильской армии предупредили, что район расположения дивизии «Газа» объявлен закрытой военной зоной, а также подчеркнули, что въезд туда строго запрещён, представляет серьёзный риск для безопасности, а за нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Отмечается, что внутри закрытой военной зоны находится ряд населённых пунктов Израиля, в том числе города Сдерот и Нетивот.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия переходит к полномасштабному наступлению против движения ХАМАС.

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