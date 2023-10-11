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Посол Израиля Бен Цви: сектор Газа не должен отличаться от арабских стран

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Посол Израиля в России Александр Бен Цви выразил уверенность, что сектор Газа не должен в будущем отличаться от тех арабских стран, с которыми у Израиля установлен мир.
Посол Израиля Бен Цви: сектор Газа не должен отличаться от арабских стран
  • AFP
  • © Zain JAAFAR

Об этом Бен Цви заявил в эфире РБК.

«Сектор Газа не должен в этом смысле отличаться от арабских стран, с которыми Израиль находится в состоянии мира», — сказал посол.

В качестве примера он привёл двусторонние отношения Израиля и Объединённых Арабских Эмиратов, с которыми у Израиля налажены торговля, дипломатические и культурные связи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что обе стороны палестино-израильского конфликта должны сохранять сдержанность.

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