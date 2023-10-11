Посол Израиля Бен Цви: сектор Газа не должен отличаться от арабских стран
- AFP
- © Zain JAAFAR
Об этом Бен Цви заявил в эфире РБК.
«Сектор Газа не должен в этом смысле отличаться от арабских стран, с которыми Израиль находится в состоянии мира», — сказал посол.
В качестве примера он привёл двусторонние отношения Израиля и Объединённых Арабских Эмиратов, с которыми у Израиля налажены торговля, дипломатические и культурные связи.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что обе стороны палестино-израильского конфликта должны сохранять сдержанность.