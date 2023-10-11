Посол России заявил об отсутствии необходимости эвакуации дипломатов из Израиля

Персонал посольства России в Израиле готов к эвакуации, пока в ней нет необходимости, заявил посол Анатолий Викторов.

«Во-первых, все сотрудники живы-здоровы, слава богу, разумеется, в состоянии готовности к эвакуационным мероприятиям, которые пока, на сегодняшний момент, для сотрудников посольства и других... учреждений пока не просматриваются», — цитирует его РИА Новости.

По последним данным посольства России, четыре российских гражданина числятся погибшими в ходе эскалации палестино-израильского конфликта.

Также в Минздраве Газы сообщили, что число погибших в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 1055, более 5,1 тыс. человек пострадали.