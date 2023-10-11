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Посол России заявил об отсутствии необходимости эвакуации дипломатов из Израиля

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Персонал посольства России в Израиле готов к эвакуации, пока в ней нет необходимости, заявил посол Анатолий Викторов.
Посол России заявил об отсутствии необходимости эвакуации дипломатов из Израиля
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

«Во-первых, все сотрудники живы-здоровы, слава богу, разумеется, в состоянии готовности к эвакуационным мероприятиям, которые пока, на сегодняшний момент, для сотрудников посольства и других... учреждений пока не просматриваются», — цитирует его РИА Новости.

По последним данным посольства России, четыре российских гражданина числятся погибшими в ходе эскалации палестино-израильского конфликта.

Также в Минздраве Газы сообщили, что число погибших в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 1055, более 5,1 тыс. человек пострадали.

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