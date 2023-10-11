МИД: Боррель 12—14 октября посетит Китай

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель 12—14 октября посетит КНР и примет участие в двустороннем стратегическом диалоге.

Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«Заместитель председателя Еврокомиссии Жозеп Боррель 12—14 октября посетит Китай и примет участие в 12-м раунде китайско-европейского стратегического диалога на высоком уровне», — сообщил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 16—18 октября посетит Пекин, где проведёт переговоры с главой МИД КНР Ван И.