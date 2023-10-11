В Израиле уничтожено порядка 1 тысячи боевиков из сектора Газа с 7 октября
Вооружённые силы Израиля ликвидировали не менее 1 тыс. палестинских военных, которые проникли на территорию страны с 7 октября.
- AP
- © Ohad Zwigenberg
Об этом сообщает радио Kan со ссылкой на представителя израильских военных, передаёт ТАСС.
«На данный момент мы насчитали 1 тыс. тел террористов», — сказал представитель.
Ранее сообщалось, что число жертв в секторе Газа увеличилось до 950.
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