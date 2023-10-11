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В Израиле уничтожено порядка 1 тысячи боевиков из сектора Газа с 7 октября

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Вооружённые силы Израиля ликвидировали не менее 1 тыс. палестинских военных, которые проникли на территорию страны с 7 октября.
В Израиле уничтожено порядка 1 тысячи боевиков из сектора Газа с 7 октября
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Об этом сообщает радио Kan со ссылкой на представителя израильских военных, передаёт ТАСС.

«На данный момент мы насчитали 1 тыс. тел террористов», — сказал представитель.

Ранее сообщалось, что число жертв в секторе Газа увеличилось до 950.

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