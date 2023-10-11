В Израиле уничтожено порядка 1 тысячи боевиков из сектора Газа с 7 октября

Вооружённые силы Израиля ликвидировали не менее 1 тыс. палестинских военных, которые проникли на территорию страны с 7 октября.

AP

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Об этом сообщает радио Kan со ссылкой на представителя израильских военных, передаёт ТАСС. «На данный момент мы насчитали 1 тыс. тел террористов», — сказал представитель. Ранее сообщалось, что число жертв в секторе Газа увеличилось до 950.