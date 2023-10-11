Гражданка Австралии погибла при нападении ХАМАС на Израиль

Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что по меньшей мере одна австралийская гражданка погибла в ходе боевых действий, развернувшихся в Израиле после вторжения ХАМАС из сектора Газа.

«Правительство Австралии получило подтверждение гибели Галиты Карбоне, гражданки Австралии, убитой во время нападения на Израиль террористической группировки ХАМАС», — передаёт ТАСС.

Отмечается, что МИД оказывает консульскую помощь членам её семьи в Израиле и в Австралии.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что не менее 14 граждан США погибли в Израиле с начала обострения.

Также стало известно, что в Израиле погибли бывший советский учёный Сергей Гредескул и его жена.