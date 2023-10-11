Пашинян считает неуместными опасения по поводу закрытия рынка России для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью общественному телевидению страны, что опасения по поводу закрытия Россией своего рынка перед армянскими производителями неуместны.

«Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами?» — цитирует его РИА Новости.

При этом Пашинян отметил, что Армения и Россия являются членами ЕАЭС и их экономические отношения регулируются.

Ранее Пашинян и президент России Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию после выхода армян из Карабаха.

Позже Пашинян заявил, что в случае ухода из Карабаха миротворцы должны отправиться в Россию.