Мать попавшей в плен к ХАМАС гражданки ФРГ рассказала о её состоянии

Попавшая в плен к движению ХАМАС гражданка Германии Шани Лук жива, но находится в тяжёлом состоянии, рассказала её мать Рикарда Лук.

«Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжёлую травму головы и находится в критической ситуации», — сказала Лук в обращении, которое приводит издание Tagesschau.

Она призвала сделать всё возможное для того, чтобы эвакуировать её дочь из сектора Газа.

«Это мой отчаянный призыв ко всей стране, к Германии, помочь мне вернуть мою Шани домой... Большое спасибо», — добавила женщина.

Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что силы ХАМАС захватили более 100 заложников во время нападения на израильские города, все они увезены в Газу.