BT: экс-порноактриса Халифа лишилась контракта с Playboy из-за поддержки ХАМАС
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Ранее она опубликовала в соцсетях пост, в котором назвала палестинцев борцами за свободу. Также она якобы написала пост, в котором призвала ХАМАС «перевернуть свои телефоны» и снимать казни горизонтально.
«Сегодня мы пишем, чтобы сообщить вам о нашем решении прекратить отношения Playboy с Мией Халифой, включая удаление канала Playboy Мии на нашей платформе для авторов», — приводит текст письма редакции журнала издание Business Today.
9 октября два митинга — сторонников Израиля и выступающих за Палестину — прошли вблизи постпредства Израиля при ООН в Нью-Йорке.