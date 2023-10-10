Узнать больше

BT: экс-порноактриса Халифа лишилась контракта с Playboy из-за поддержки ХАМАС

Короткая ссылка
Журнал Playboy разорвал контракт с бывшей порноактрисой и блогером Мией Халифой из-за того, что девушка публично поддержала действия палестинского движения ХАМАС.
BT: экс-порноактриса Халифа лишилась контракта с Playboy из-за поддержки ХАМАС
  • Gettyimages.ru

Ранее она опубликовала в соцсетях пост, в котором назвала палестинцев борцами за свободу. Также она якобы написала пост, в котором призвала ХАМАС «перевернуть свои телефоны» и снимать казни горизонтально. 

«Сегодня мы пишем, чтобы сообщить вам о нашем решении прекратить отношения Playboy с Мией Халифой, включая удаление канала Playboy Мии на нашей платформе для авторов», — приводит текст письма редакции журнала издание Business Today.

9 октября два митинга — сторонников Израиля и выступающих за Палестину — прошли вблизи постпредства Израиля при ООН в Нью-Йорке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить