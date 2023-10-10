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Постпред: США не ожидают, что поддержка Израиля скажется на помощи Украине

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Американский постпред при Североатлантическом альянсе Джулиан Смит заявила, что в Вашингтоне не ожидают, что поддержка Израиля скажется на помощи Киеву.
Постпред: США не ожидают, что поддержка Израиля скажется на помощи Украине
  • Gettyimages.ru

Её слова приводит ТАСС.

«Мы не ожидаем, что столкнёмся с какими-либо трудностями», — ответила она на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

По её словам, она рассчитывает на то, что Вашингтон сможет сосредоточиться на выполнении обязательств по обеспечению безопасности Израиля и при этом продолжать оказывать поддержку Украине. 

Ранее американский сенатор Джош Хоули заявил, что необходимо передать Израилю все финансовые средства, которые изначально предназначались для Украины, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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