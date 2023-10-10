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ООН собирает доказательства преступлений Израиля и ХАМАС с 7 октября

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Комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях начинает сбор доказательств военных преступлений, совершенных сторонами конфликта с 7 октября.
ООН собирает доказательства преступлений Израиля и ХАМАС с 7 октября
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в пресс-релизе комиссии.

«Комиссия собирает и сохраняет доказательства военных преступлений, совершённых всеми сторонами с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС предпринял комплексную атаку на Израиль, а израильские силы ответили авиаударами по Газе», — приводит текст документа ТАСС.

8 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры с ХАМАС, перед израильской армией стоит задача полностью уничтожить эту организацию.

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