ООН собирает доказательства преступлений Израиля и ХАМАС с 7 октября
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Об этом говорится в пресс-релизе комиссии.
«Комиссия собирает и сохраняет доказательства военных преступлений, совершённых всеми сторонами с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС предпринял комплексную атаку на Израиль, а израильские силы ответили авиаударами по Газе», — приводит текст документа ТАСС.
8 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры с ХАМАС, перед израильской армией стоит задача полностью уничтожить эту организацию.